В Андалусии мужчина умер после проб для порнофильма

Начинающий актер скончался после участия в пробах для порнофильма.
Как сообщают местные СМИ, 20-летний официант решил поучаствовать в кастинге, который проходил в загородном доме в провинции Севилья. После проб он попросил разрешения поплавать в бассейне, пока за ним не заедет друг. Через некоторое время хозяева обнаружили в бассейне бездыханное тело начинающего актера.
Медики исключили насильственную смерть. По их словам, молодой человек утонул. А причиной могли стать проблемы с сердцем.Темы: Происшествия