Таксисты Барселоны грозятся перекрыть границу с Францией

Таксисты Барселоны угрожают провести в субботу акцию протеста вместе с французским движением «жёлтых жилетов» и перекрыть границу между Испанией и Францией.

В Барселоне забастовка такси продолжается уже пять дней, в Мадриде – два. Конфликт с властями связан с вопросами регулирования сектора аренды автомобилей с водителем (VTC).

Как отметили протестующие во время акций в Барселоне, таксисты и «жёлтые жилеты» наладили прочную связь и намерены вывести конфликт на международный уровень. Инициатива предположительно принадлежит организации Élite Taxi, которая поддерживает контакты с Тулузой, Марселем и Парижем.

В Барселоне автомобили такси перекрыли проспект Гран-Виа-де-лес-Кортс-Каталанс, в то время как машины таких компаний как Uber и Cabify заблокировали движение на проспекте Диагональ в обоих направлениях.

Из-за протестных акций были изменены маршруты движения автобусов, которые курсируют в этом районе.