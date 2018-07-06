СМИ: барселонские чайки нападают на людей

Несколько недель назад четыре чайки напали на 61-летнюю женщину на террасе дома на Пасео-де-Грасия в каталонской столице. Женщина, которая предпочитает сохранять анонимность, рассказала, что в день происшествия находилась в доме своей дочери, где присматривала за котами. По словам пострадавшей, около 23:00, собираясь спать, она внезапно услышала шум, доносившийся снаружи, и решила отыскать домашних животных. Выйдя на террасу, она увидела одного из котов в окружении четырёх чаек, которые пытались его растерзать. Женщина попыталась спугнуть птиц, крича и размахивая руками, пока кот быстро вбежал внутрь. Однако чайки не испугались и, вместо того, чтобы улететь, окружили женщину и начали клевать её ноги. Несмотря на то, что атака продлилась не больше нескольких минут, женщина пережила сильный стресс.

Как сообщают в Агентстве здравоохранения Барселоны, нападения чаек чаще всего происходят в период размножения, когда птицы пытаются защитить кладки яиц и видят повсюду угрозу. Специалисты отмечают, что в ситуации с женщиной на террасе также с большой долей вероятности неподалёку была кладка.