Смерть мигранта спровоцировала беспорядки в Мадриде

Как сообщает ТАСС со ссылкой на AFP, в беспорядки вылилась демонстрация, на которую мигранты вышли после гибели в Мадриде уличного торговца Ммаме Мбаге, прибывшего в Испанию из Сенегала около 12 лет назад. По словам представителя экстренных служб, мужчина был обнаружен стражами порядка в бессознательном состоянии на одной из улиц города. Попытки привести его в чувства оказались безуспешными. Однако несколько уличных торговцев утверждают, что перед тем, как Мбаге потерял сознание, его преследовали полицейские на мотоцикле.

AFP сообщает, что участники протеста поджигали мусорные баки и бросали камни в стражей порядка. В ответ полиция применила резиновые пули.