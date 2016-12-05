Сильнейшее за последние 25 лет наводнение обрушилось на юг Испании

На данный момент известно о двух жертвах наводнения. Это 26-летняя девушка, оказавшаяся заблокированной в одном из клубов Эстепоны, и сотрудник компании Endesa, который ремонтировал вышедшую из строя линию электропередач. В воскресенье в Малаге был введен оранжевый уровень метеорологической опасности, а в Кадисе, Уэльве и Севилье - желтый. Улицы городов, в том числе центр Малаги, больше напоминали Венецию. Под водой оказались легковые автомобили и даже автобусы. Люди находили убежище на верхних этажах и на крышах домов. В Михасе и некоторых других муниципалитетах спасателям пришлось с помощью вертолетов эвакуировать людей с крыш. Метрополитен Малаги на несколько часов прервал свою работу из-за серьезных затоплений. В понедельник по этой же причине в ряде учебных заведений отменены занятия.