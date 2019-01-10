Раскрыта сеть, перевозившая нелегальных мигрантов в Андалусию

Национальная полиция Испании ликвидировала преступную организацию, которая занималась нелегальной перевозкой мигрантов на лодках по Средиземному морю в Андалусию. Группировка базировалась в Эль-Эхидо (Альмерия).

В ходе операции было задержано 8 человек, в том числе лидеры организации. Помимо доставки нелегалов, преступники предположительно промышляли контрабандой психотропных веществ из Африки в Испанию.

По оценкам правоохранительных органов, группировке удалось организовать прибытие по меньшей мере 500 мигрантов к берегам Кадиса и Альмерии. Каждому нелегалу поездка обходилась в 1800-2000 евро. Таким образом, доходы организации составляли порядка 25 тысяч евро за один «рейс».

Расследование по этому делу началось летом 2018 года, когда были установлены факты нелегального въезда. Преимущественно на лодках переправлялись выходцы из Марокко.

После прибытия на территорию Испании мигрантов доставляли грузовиками в разные точки провинции Альмерия. В домах членов группировки в Эль-Эхидо прошли обыски и были изъяты различные электронные устройства, деньги, документы, а также более килограмма гашиша.