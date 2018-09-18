Раскрыт секрет кашалота в мадридской реке

Утром 14 сентября в реке Мансанарес в Мадриде был замечен кашалот. Он оказался не настоящим животным, а гиперреалистичной скульптурой, призванной привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Мэрия Мадрида распространила в социальных сетях фото инсталляции. На них также запечатлены люди в белых комбинезонах, которые изображают учёных, пытающихся спасти кита.

Эта акция открыла столичный фестиваль CiudaDistrito, программа которого будет включать около двух сотен бесплатных культурных мероприятий по всему городу.

Авторство скульптуры принадлежит группе бельгийских художников Captain Boomer Collective. Они провели аналогичную акцию в Париже на берегу Сены, а также в Лондоне и Валенсии.

«Кашалот» пролежит в реке неподалёку от моста Сеговии до вечера воскресенья.