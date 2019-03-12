Полиция Тенерифе пришла на помощь женщине, пытавшейся воссоздать сцену из "50 оттенков серого"

Полиция Тенерифе пришла на помощь женщине, которая пыталась воспроизвести сцену из книги «50 оттенков серого» на автомобильной стоянке у пляжа.

Женщина находилась одна в машине, припаркованной у нудистского пляжа Las Teresitas, популярного среди свингеров и любителей секса в общественных местах. Рот женщины был заклеен, запястья связаны проводами. В полиции рассказали, что она едва дышала. Тревогу поднял прохожий, который услышал протяжные автомобильные гудки.

Как сообщают местные СМИ, после того, как женщину освободили из добровольного заточения, она пояснила, что у неё нет партнёра, и она рассчитывала воплотить в жизнь свои сексуальные фантазии, вдохновившись садомазохистской сценой из популярного эротического романа Э.Л. Джеймс.