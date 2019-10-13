Парашютист повис на фонаре во время военного парада в Мадриде

На военном параде в Мадриде по случаю Национального дня Испании произошел курьез: один из парашютистов во время приземления зацепился за фонарный столб и повис на нем.
По задумке, в начале парада парашютист должен был эффектно приземлиться с прикрепленным к ногам испанским флагом. Но в последний момент он зацепился за фонарный столб. Ему потребовалось несколько минут, чтобы спуститься вниз.
За парадом наблюдали король Испании и члены королевской семьи, а также представители правительства Испании.
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