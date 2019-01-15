Облава в Мурсии: на петушиных боях задержано 200 человек

В посёлке Сангонера-ла-Верде (Мурсия) прошла облава, направленная на борьбу с нелегальными петушиными боями. В результате было задержано порядка 200 человек, включая граждан Франции и Португалии и жителей разных испанских регионов.
К операции было привлечено около сотни агентов из нескольких провинций. Они ворвались в один из сельских домов, где собрались любители нелегального развлечения.
Полиция также изъяла деньги со ставок на общую сумму в 100 тысяч евро. К тому же, в доме были найдены наркотики, холодное и огнестрельное оружие.
Около 90 человек отпустили под обязательство о явке. Им предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными.
В 2011 году в этом же районе была проведена аналогичная операция, которая завершилась двумя сотнями задержаний.
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