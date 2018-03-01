На Тенерифе задержали грузина, пытавшегося зарезать жену

Полиция задержала на юге Тенерифе 66-летнего грузина, который нанёс своей 61-летней жене несколько ножевых ранений.

Инцидент произошёл поздно вечером 24 февраля. Полиция обнаружила на улице женщину, также грузинку по национальности, которая лежала на земле напротив своего дома и звала на помощь. Её мужа в возбуждённом состоянии полиция нашла внутри. Там же было обнаружено и орудие преступления – кухонный нож.

Мужчину арестовали и доставили в полицейский участок. Женщине на месте была оказана первая помощь, после чего она была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Расследованием дела занимается Подразделение по делам семьи и женщин Национальной полиции.