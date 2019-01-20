На Канарских островах произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла

На Канарских островах 18 января произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера. Оно было зарегистрировано в 06:36 по местному времени.

Как сообщает Национальный географический институт, эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км посередине между островами Гран-Канария и Тенерифе. Толчки ощущались по меньшей мере в десяти муниципалитетах на двух островах. Самыми сильными они были в Гальдаре и Агаете на Гран-Канарии, а также Канделарии, Гранадильия-де-Абона, Тегуэсте, Ла-Лагуна, Гуимар и Ла-Оратава на Тенерифе. В меньшей степени их ощутили жители Санта-Крус-де-Тенерифе и Арафо.

Толчки продолжались меньше минуты, а спустя 10 секунд после начала достигли своего пика – 4,7 баллов.

До этого в том же районе были зафиксированы более слабые землетрясения магнитудой от 1,7 до 1,9 баллов.