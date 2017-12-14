На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика

В минувший вторник Совет правительства Канарских островов по вопросам здравоохранения сообщил об обнаружении на Фуэртевентуре комаров вида Aedes aegypti, которые могут быть носителями лихорадки денге и желтой лихорадки, а также вирусов Зика и Майяро. Как сообщает газета ABC, в настоящее время проводится опрос населения, который позволит выявить местоположение конкретных очагов.

Представители ведомства подчеркнули, что само по себе присутствие данного вида насекомых не означает передачу вышеперечисленных заболеваний, так как на Канарах (за исключением отдельно взятых эпизодов попадания вируса из-за границы) случаев их возникновения не наблюдалось. В ожидании результатов опроса специалисты проводят инспекции, определяют местоположение возможных точек размножения и ставят ловушки.

Aedes имеют черно-полосатую окраску и уступают по размеру местным комарам. Они обитают в основном в городских районах. Размножаются эти насекомые в небольших лужах. Aedes aegypti кусаются днем, а не ночью, и их укусы вызывают сильную реакцию в виде воспаления, сопровождающегося выраженным зудом. Перемещаются они на небольшой высоте и не издают звуков.

Комары, которые кусают людей, обитают в непосредственной близости от них, поэтому наиболее эффективной мерой по борьбе с насекомыми является наблюдение за местами размножения или их устранение.