На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
      • Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
      • На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
      • В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
      • На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика
      • Культура
        • Каталония попрощалась с корридой
      • Общество
        • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
        • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
        • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
        • Барселона: митинг за единую Испанию
      • Наука
        • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
      • Русская Испания
        • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
        • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
      • В мире
        • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
    • Люди
      • А
        • Аснар Хосе Мария
      • Б
        • Ботелья Ана
      • В
        • Хосе Игнасио Верт
      • Г
        • Пау Гасоль
      • Д
        • Хорхе Фернандес Диас
      • Е
        • Адам Езерский
      • Ж
        • Жене Марк
      • З
      • И
        • Хуан Хосе Ибаррече
      • Й
        • Йон Сантакана
      • К
        • Мигель Ариас Каньете
      • Л
        • Летисия Ортис
      • М
        • Кристобаль Монторо
      • Н
        • Рафаэль Надаль
      • О
        • Мигель Ордоньес
      • П
        • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
      • Р
        • Рахой Мариано
      • С
        • Хосе Луис Родригес Сапатеро
      • Т
        • Баронесса Тиссен
      • У
        • Иньяки Урдангарин
      • Ф
        • Давид Феррер
      • Х
        • Хуан Карлос I
      • Ц
        • Цывьян Леонид
      • Ч
        • Денис Черышев
      • Ш
        • Ирина Шейк
      • Щ
      • Э
        • Жорди Эреу
      • Ю
        • Патрисия Юрена Родригес
      • Я
        • Яровенко Наташа
    • Города
    • Видео
      • Интервью
        • Реклама
          • Партнеры
            Новости Испании » Новости » Происшествия » На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика

            На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика

            13:37 14.12.2017

            В минувший вторник Совет правительства Канарских островов по вопросам здравоохранения сообщил об обнаружении на Фуэртевентуре комаров вида Aedes aegypti, которые могут быть носителями лихорадки денге и желтой лихорадки, а также вирусов Зика и Майяро. Как сообщает газета ABC, в настоящее время проводится опрос населения, который позволит выявить местоположение конкретных очагов.

            Представители ведомства подчеркнули, что само по себе присутствие данного вида насекомых не означает передачу вышеперечисленных заболеваний, так как на Канарах (за исключением отдельно взятых эпизодов попадания вируса из-за границы) случаев их возникновения не наблюдалось. В ожидании результатов опроса специалисты проводят инспекции, определяют местоположение возможных точек размножения и ставят ловушки. 

            Aedes имеют черно-полосатую окраску и уступают по размеру местным комарам.  Они обитают в основном в городских районах. Размножаются эти насекомые в небольших лужах. Aedes aegypti кусаются днем, а не ночью, и их укусы вызывают сильную реакцию в виде воспаления, сопровождающегося выраженным зудом. Перемещаются они на небольшой высоте и не издают звуков.  

            Комары, которые кусают людей, обитают в непосредственной близости от них, поэтому наиболее эффективной мерой по борьбе с насекомыми является наблюдение за местами размножения или их устранение. 

            Темы: Происшествия

            Комментарии


            Социальные комментарии Cackle
            Видео
            Барселона: митинг за единую Испанию Все видео
            Facebook

            Новости Испании в Яндексе
            Noticia.ru 2011 - 2017