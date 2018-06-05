На холмах Барселоны замечен редчайший вид рыси

Благодаря трекеру, дикую кошку удалось идентифицировать. Представителем редкого вида оказался четырёхлетний самец, рождённый в неволе в рамках проекта по разведению испанских рысей в Уэльве. Его выпустили в дикую природу в португальских лесах в возрасте одного года. Специалисты не знают, как животному удалось попасть в Каталонию, поскольку год назад сигнал с трекера был потерян.

Рысь планируют поймать и выпустить в более подходящую для него среду обитания, подальше от крупных городов и трасс.

В начале 20 века популяция Lynx pardinus превышала 100 тысяч особей. Иберийская рысь обитала в Испании, Португалии и некоторых районах южной Франции. Из-за чрезмерной охотничьей деятельности и вырубки лесов к 1980-м популяция сократилась до 10 тысяч, а в начале 2000-ых вид находился под угрозой вымирания, поскольку количество особей составляло менее 100. В связи с этим правительство ввело срочные меры по защите испанской рыси и запустило проекты по разведению вида в неволе с возвращением в естественную среду. К 2017 году число представителей вида приблизилось к 600.