Крушение поезда в Испании: 4 погибших, 47 пострадавших

Пассажирский поезд португальской компании Comboios Portugal в пятницу сошел с рельсов в испанской Галисии. Погибли четыре человека, еще 47 пострадали. Состав шел из Виго в Порту. В поезде находились 63 пассажира, машинист и контролер.

Авария произошла в 200 метрах от станции, в муниципалитете Порриньо (Понтеведра). С рельсов сошли три вагона. Первый вагон перевернулся.

По словам главы регионального правительства Альберто Нуньеса Фейхоо, погибли два пассажира, машинист (португалец) и контролер (испанец). Число жертв может увеличиться до пяти человек, информация уточняется. Помимо испанцев и португальцев в поезде также находились граждане Великобритании, Италии, Кореи и стран Латинской Америки.

Причины катастрофы до конца не установлены. Начато расследование. Поезд серии 592 был построен более 30 лет назад компанией Renfe, однако проходил переоснащение. Он способен развивать максимальную скорость в 120 километров в час. Португальская компания Comboios de Portugal арендовала этот состав у испанцев.

Последняя крупная железнодорожная катастрофа произошла в Испании в 2013 году. И тоже в Галисии. Тогда погибли 77 человек, а пострадали около 130. Машинист превысил скорость и не вошел в поворот – состав разился в 4 километрах от ЖД-станции Сантьяго-де-Компостела.