Комиссар полиции Тенерифе найден мёртвым в своём кабинете

58-летний комиссар Национальной полиции Санта-Крус-де-Тенерифе Хосе Мигель Камехо найден мёртвым в собственном кабинете. Причиной смерти стало пулевое ранение. По предварительным данным, выстрел был произведён из табельного оружия.

По информации 20 minutos, Камехо, уроженец Тенерифе, служил в Стране Басков и Наварре в годы подъёма преступности и терроризма. Десять лет назад он вернулся на Канарские острова, и сперва занимал разные должности в Верховном управлении полиции Канарских островов в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, а после возглавлял Оперативное подразделение Санта-Крус-де-Тенерифе.

Комиссар был удостоен нескольких наград, в том числе награды Правительства Канарских островов.