Испанский пенсионер украл медаль и коньки у олимпийской чемпионки

Каталонская полиция задержала 80-летнего жителя Корнелья-де-Льобрегат (Барселона), который обвиняется в краже медали у олимпийской чемпионки из Франции. Бронзовую медаль француженка получила на чемпионате Европы по конькобежному спорту, недавно завершившемся в немецком Дрездене.

Полиция сообщает, что кража произошла 15 января в аэропорту Барселоны. Пожилой мужчина воспользовался тем, что спортсменка была занята обедом в одном из заведений аэропорта, и похитил её ручную кладь. В сумке находились коньки стоимостью 3 тысячи евро, ноутбук, стоимость которого оценивается в 2 тысячи евро, и другие личные вещи, среди которых была и бронзовая медаль. В тот же день полицейский патруль обнаружил в одном из мусорных контейнеров в центре Барселоны украденную сумку. Внутри были коньки и часть вещей потерпевшей.

На прошлой неделе полиция задержала подозреваемого. Правоохранители подозревают, что у него была сообщница – 61-летняя костариканка.

Медаль изъяли и вернули законной владелице.