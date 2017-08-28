Испанская полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Южной Америки на Канары

Полиция раскрыла преступную организацию, которая занималась поставкой кокаина в крупных объёмах из Южной Америки на Канарские острова для его последующего распространения как на архипелаге, так и в континентальной части Испании.

Как сообщает агентство Europa Press, в результате спецоперации «Майами» на острове Лансароте Гражданская гвардия задержала шесть человек. Кроме того, было конфисковано 470 кг кокаина, а также был наложен арест на суда, которые использовались контрабандистами. Общая стоимость наркотиков оценивается в 17 миллионов евро на чёрном рынке.

Позже в домах членов организации были проведены обыски и обнаружены важные для следствия документы, средства связи и навигации.

Глава организации – 29-летний испанец. Владельцем судна, на котором перевозились наркотики, был 54-летний аргентинец, в отношении которого ранее уже был выпущен ордер на арест за преступления, связанные с наркотрафиком. Среди задержанных - ещё четверо испанцев в возрасте 32-39 лет. Всех их заключили под стражу.

Преступники сотрудничали с организацией, базирующейся в Южной Америке. Их руководитель создал сложную систему связи, предполагавшую шифрование сообщений, чтобы отдавать подчинённым указания. Наркотики были загружены на судно с другого корабля у венесуэльских берегов, и 6 августа груз доставили на Лансароте, где и была проведена полицейская операция.

Расследование по этому делу началось ещё в феврале. Для отслеживания передвижений преступников испанские следователи сотрудничали с американскими, французскими и аргентинскими правоохранительными органами, а также Европолом.