Испанская полиция ищет пару, занимавшуюся сексом в машине на ходу

Испанская полиция разыскивает пару нарушителей, которые занимались сексом в автомобиле прямо во время движения.

Гражданская гвардия опубликовала на своей странице видеозапись инцидента, который полиция квалифицирует как «преступление против безопасности дорожного движения».

Пару «застукали» пассажиры другого автомобиля, двигавшегося по соседней полосе. На видео запечатлена проезжающая мимо машина, в которой видна пара в разгар полового акта, причём один из его участников находился за рулём, а его обнажённая партнёрша своим телом закрывала водителю обзор.

Запись была сделана в середине сентября на автомобильной трассе, которая соединяет Мадрид и Вальядолид.

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность нарушителей. Если их поймают, им грозит до двух лет тюрьмы, штраф в размере 500 евро и запрет на вождение автомобиля сроком до шести лет.