Испанец побил мировой рекорд среди водителей по содержанию алкоголя в крови

В минувший четверг французская полиция задержала пьяного испанского водителя, который побил всемирный рекорд по уровню алкоголя в крови на момент проверки – 4,75 грамма на литр. Об этом сообщает 20 Minutos.

К тому моменту, когда жандармы остановили его, 56-летний мужчина проехал 240 километров. Офицеры обнаружили его на трассе А-89 на аварийной полосе дороги, ведущей из Бордо в Перигё. По их словам, от водителя сильно пахло спиртным. Выяснив, что он не способен пройти тест на уровень алкоголя в выдуваемом воздухе, полицейские доставили его в ближайший госпиталь. Впоследствии мужчина признался, что не знал, куда едет и сколько он выпил.

В октябре нарушителю предстоит явиться в Уголовный суд Либурна. Тем временем у него минимум на шесть месяцев изъяли водительские права.

В Испании максимальный допустимый показатель содержания алкоголя в крови составляет 0,5 грамма на литр, а для водителей-новичков, получивших права менее двух лет назад, эта цифра составляет 0,3 грамма.