Интернет облетело видео "плачущего" бычка, пытающегося сбежать с корриды

Во время праздника Сан-Матео в Куэнке молодой бык с воем и плачем пытался сбежать, пока его тащили за верёвки около двух десятков человек.

Кадры с улиц Куэнки опубликовала в социальных сетях Культурная ассоциация против боёв быков Сьюдад-Реаль. На видеозаписи видно, как животное насильно вытягивают из грузовика, а после тащат по улицам с помощью привязанных к рогам верёвок.

Защитники животных напоминают, что согласно Регламенту проведения боёв быков Кастилии-Ла-Манчи, привязывать быков запрещено. Они отмечают, что у людей, которые тянут быка на видео, нет необходимой подготовки.

В организации также заявляют, что, как правило, зрители не знают, как обращаются с животными до и после шоу.

Ассоциация надеется привлечь внимание жителей и гостей Куэнки к проблеме и оградить праздники Сан-Матео от жестокого обращения с животными. Также активисты обратились к администрации Куэнки с призывом прекратить финансирование корриды из бюджета.