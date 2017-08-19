Интернет облетели кадры эффектной эвакуации женщины с пляжа на Коста-Брава

Отдыхающие на пляже в городе Льяфранк (Жирона) стали свидетелями эвакуации женщины, которая нуждалась в медицинской помощи, сообщает La Vanguardia.

Служба экстренной медицинской помощи направила на пляж вертолёт после того, как было получено сообщение о 66-летней женщине, испытывающей острые боли в груди.

На место происшествия также прибыла полиция муниципалитета Палафружель, которая помогла очистить площадку для безопасной посадки вертолёта. Как отмечают очевидцы, экстренная служба сработала оперативно, посадка заняла около пяти минут. Женщине была оказана первая помощь прямо на пляже, после чего вертолёт доставил её в больницу в Жироне.

В медицинской службе пояснили, что вызов был связан именно с заболеванием, а не инцидентом на воде. По словам медработников, женщина была госпитализирована в кардиологическое отделение и идёт на поправку.