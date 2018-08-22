Хакеры взломали сайты правящей партии, полиции и Конституционного суда Испании

Как сообщают в полиции, взлом не сказался на сайтах, но создал некоторые затруднения. Через несколько часов работа порталов была полностью восстановлена.

«Привет, Испания. Мы видим, что ты продолжаешь ранить Каталонию. Это не шутка. Мы нанесём вред и вашему правительству. Это форма протеста. Мы не остановимся!», – написали хакеры из Anonymous.

Как пояснила сама организация, этой атакой она продолжила так называемую операцию Free Catalonia, которая началась после введения в Каталонии прямого управления. Так, например, в октябре 2017 года на протяжении нескольких часов был заблокирован сайт Конституционного суда из-за DoS атаки.