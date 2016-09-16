Грозы в Каталонии стали причиной возникновения торнадо

Грозы, прошедшие в Каталонии в среду рано утром, стали причиной торнадо в Бадалоне (провинция Барселона) и серьезного ущерба в муниципалитете Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан (провинция Жирона), сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявления представителей службы Гражданской защиты.

Грозы, которые сопровождались сильным ветром и молниями, оставили в регионе значительный объем осадков. В особенности это коснулось провинции Жирона, в разных населенных пунктах которой за полчаса выпало от 21 до 39,6 литра на квадратный метр. В Бадалоне, в свою очередь, за этот же временной промежуток выпало 20 литров осадков. Кроме того, скорость ветра в городе достигала 93 км/ч, что привело к формированию торнадо, падению ветвей деревьев и затоплению нижних этажей зданий.

Дожди пришли с запада во вторник около 22:00 и постепенно распространились в северо-восточном направлении, пройдясь по всему побережью и прилегающим к нему территориям в Таррагоне, Барселоне и Жироне. В Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан скопилось около 100 литров осадков на квадратный метр. Волонтеры муниципальной Службы гражданской защиты работают над решением проблем, связанных с падением деревьев и затоплениями. Кроме того, их ликвидацией заняты спасатели и полицейские.

С другой стороны, грозы стали причиной задержек на железной дороге. В четверг утром пригородные поезда Rodalies, следовавшие по маршрутам R-11, RG-1, R-14, R-15, R-16 и RT-2, задерживались в среднем на 20 минут из-за плохих погодных условий.