Четверо испанцев пострадали в результате крушения воздушного шара в Египте

В Египте разбился воздушный шар с 14 людьми на борту, среди которых было четверо испанцев. В результате крушения один человек погиб.

Инцидент произошёл в древнем городе Луксор на юге страны. По данным агентства Efe, погибшая – 36-летняя гражданка ЮАР. Ещё восемь человек получили ранения разной степени тяжести. В корзине воздушного шара, совершавшего экскурсионный полёт над памятниками Луксора, находилось 13 туристов и пилот.

Все пострадавшие, включая четырёх испанцев, были доставлены в Международную больницу Луксора. Национальность других пострадавших неизвестна. Десятерых человек уже выписали, двое по-прежнему находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, шар унесло воздушным потоком. Он упал рядом с трассой в пустыне к западу от Нила.