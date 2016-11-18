10 нелегалов проникли в Испанию в контейнере с одеждой Mango

Десять курдских мигрантов, в том числе четверо детей, были обнаружены в принадлежащем бренду Mango контейнере с одеждой. Инцидент произошел в окрестностях Барселоны в минувшую среду. Беженцы, назвавшие себя иранскими курдами, были обескуражены фактом своего попадания в Испанию. «Они были шокированы, так как думали, что попали в Англию, куда и направлялись изначально», - объяснил глава департамента равенства и иммиграции в каталонском правительстве Ориоль Аморос.

Он также подтвердил, что власти региона позаботятся о мигрантах, пока их запросы на предоставление убежища находятся в обработке. «За ними присматривают в достойном и безопасном месте. В целом они здоровы, хотя у одного из беженцев случилась паническая атака, а у другого наблюдались недомогания в связи с многочасовым пребыванием в грузовике», - отметил Аморос.

Предполагается, что мигранты спрятались в контейнере в Турции в момент его загрузки в Стамбуле или в порту Измира. После 48-часового плавания корабль, на борту которого он находился, прибыл в город Сет на юге Франции.

«Они преодолели очень сложный путь, убегая от еще более сложной ситуации на родине, в которой права человека постоянно находились под угрозой. Правительство Каталонии сделает все, что в его силах, чтобы предоставить им убежище», - заключил Аморос.