За 2018 год в Испанию прибыло больше нелегалов, чем за предыдущие 8 лет

В 2018 году к берегам Испании по Средиземному морю незаконным образом прибыло почти 57 тысяч человек. По данным Международной организации по миграции, по состоянию на 28 декабря, число погибших в море составило 769 человек.

2018 год стал рекордным по количеству нелегалов, пересёкших границу, превысив показатели миграционного кризиса 2006 года, когда почти 40 тысяч человек прибыли в Испанию, преимущественно на Канарские острова. В минувшем году основная волна нелегалов пришлась на континентальную часть Испании и Балеарские острова.

К тому же, за последние 12 месяцев страна приняла больше мигрантов, чем за предыдущие 8 лет вместе взятые. По официальным данным в период с 2010 по 2017 в общей сложности в Испанию по морю прибыло 56,2 тысячи мигрантов.

2018 год также стал самым трагичным, побив рекорд и по количеству смертей в море. Оно оказалось втрое выше по сравнению с прошлым годом, когда число погибших составило 224 человека, и в 30 раз выше по сравнению с 2014 годом, когда погибло 24 мигранта. Пик смертности пришёлся на октябрь – 144 погибших и сентябрь – 99 погибших.

«Испанский» путь в Европу в 2018 году был самым динамичным, на него пришлась почти половина потока нелегальных мигрантов. Больше всего нелегалов прибывает из Марокко (21%), Гвинеи (20,8%) и Мали (16,1%).