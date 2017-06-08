В испанских посольствах готовятся забастовки

В минувший вторник профсоюзы CSIF и UGT уведомили о вероятном проведении забастовок персонала посольств и прочих официальных бюро Испании в Канаде, Финляндии и Австралии, сообщают информационные агентства страны. Таким образом, их сотрудники могут присоединиться к бастующим уже восемь дней сотрудникам посольства и консульства Испании в Аргентине.

Следующим на очереди может стать Бюро туризма Испании в Торонто, работники которого предупредили о возможности проведения забастовки 14 и 15 июня. Бессрочная акция протеста в испанском консульствев Сиднее может стартовать 23 июня, а в Финляндии работа дипломатического представительства будет прекращаться по вторникам и пятницам начиная с 1 августа. В будущем к ним могут присоединиться США, Швеция, Экваториальная Гвинея, Марокко и Представительство Испании в ЕС.

Поводом для проведения акции протеста стал размер заработной платы, которая была заморожена еще восемь лет назад несмотря на значительный рост стоимости жизни в иностранных государствах. Так, в Австралии за этот период в четыре раза подорожали аренда квартир и школьное обучение, в Аргентине наблюдается высокий уровень инфляции, а в Канаде размер зарплат сотрудников бюро туризма не позволяет им даже обратиться за государственными субсидиями на съемное жилье или покупку социальной недвижимости. По этой причине сотрудники дипломатических представительств требуют повысить размер оплаты их труда на 20-50%.

По данным Группы координации и коммуникации сотрудников, в Аргентине к забастовке присоединилось более 80% работников дипмиссий. В случае совета по вопросам трудоустройства и консульства эта цифра достигает 95-100%. Работники требуют формирования комитета по переговорам с целью повышения зарплаты на 25% в ретроактивном порядке с 1 января 2017 года и на 10% в 2018 и 2019 годах. Они также призвали к справедливой оценке хода забастовки и попросили не учитывать тех, кто вынужен оказывать минимальный необходимый объем услуг, а также дипломатов и госслужащих, чьи зарплаты значительно превышают их собственные и, кроме того, были проиндексированы в январе текущего года.