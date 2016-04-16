В Испании задержан обвинитель по делу инфанты Кристины

Юрист Мигель Бернард, возглавлявший антикоррупционное движение «Чистые руки», арестован в минувшую пятницу. Организация «Чистые руки» известна тем, что выступала с обвинениями в адрес сестры короля Испании – инфанты Кристины. Напомним, принцессу и ее супруга Иньяки Урдангарина подозревают в причастности к финансовым преступлениям.

Организацию «Чистые руки» и ее руководителей, включая генерального секретаря Мигеля Бернарда, заподозрили в том, что они выдвигали обвинения против известных и высокопоставленных лиц с одной целью – получить от них взятку. Если жертва платила, обвинения против нее снимались.