В Барселоне убрали памятник Антонио Лопесу

В соответствии с решением мэрии Барселоны памятник маркизу Антонио Лопесу на одноимённой площади демонтирован. По этому случаю городские власти организовали на площади праздник.

Маркиз де Комильяс, коммерсант и мореплаватель, жил в Барселоне после возвращения с Кубы, где он сколотил свой капитал, в том числе благодаря работорговле. Площадь в столице Каталонии была названа его именем в 1884 году, в 1936 во время Гражданской войны памятник убрали с площади, а в 1994 году он был восстановлен.

Статую передали в коллекцию Исторического музея Барселоны. Вместо монумента на площади появились два памятных знака: один из них рассказывает об истории площади, другой – о беспорядках в Барселоне в XIX веке.

Представители мэрии, которые присутствовали на мероприятии, отметили, что этот «акт восстановления, признания и чествования» вычеркнул рабство из Барселоны, которая позиционируется как город свобод, откуда произошли великие «защитники, боровшиеся против рабства». Городские власти также заявили, что решение демонтировать статую было принято в ответ на многочисленные запросы организаций и общественных движений.