У Рахоя нет фаворитов на пост лидера Народной партии

Бывший глава правительства Испании Мариано Рахой не стал комментировать свою позицию по кандидатурам на пост главы Народной партии.

Рахой заявил, что ушёл из политики, и всё, что он может сказать по этому поводу, «малозначимо». Экс-премьер отметил, что уже высказывал свою позицию в Исполнительном комитете и в Совете партии. Он призвал однопартийцев «решить демократическим путём, кто должен стать их лидером». Рахой также подчеркнул, что Народная партия – «основная сила в Испании и её члены сделают хороший выбор».

Сам Рахой решил отойти от политики и отправился на побережье Аликанте в город Санта-Пола, где устроился на работу в качестве регистратора недвижимости. Он займёт руководящий пост, и на новой должности ему будут помогать семеро подчинённых.

Известно, что, несмотря на работу в Санта-Поле, бывший глава правительства остановился в отеле Аликанте неподалёку от пляжа Postiguet.