Тяжело больных испанских заключенных отпустят на свободу за два месяца до смерти

Правительство Испании считает, что для освобождения тяжело больных заключенных ожидаемая продолжительность их жизни должна составлять менее двух месяцев. Как сообщают информационные агентства страны, соответствующая информация фигурирует в письменном ответе властей сенатору от объединения EHBildu Йону Иньярриту, опубликованном в минувшее воскресенье. Иньярриту обратился к правительству с вопросом касательно февральских инструкций для исправительных учреждений, в которых говорилось, что больные заключенные могут быть отпущены на свободу "только в том случае, если их смерть с относительной точностью прогнозируется в краткосрочной перспективе, либо если они отвечают требованиям для перевода на третью степень наказания (подразумевающую открытый режим содержания в тюрьме) или для условного освобождения".

Сенатор потребовал от властей уточнения данного положения, и представители правительства объяснили ему, что основной целью данной меры является адаптация к новым регламентам Уголовного кодекса. В соответствии с ними "заключенные, чья болезнь представляет очевидную угрозу для жизни, должны быть немедленно отпущены из тюрьмы по соответствующему судебному решению, принятому на основе медицинских заключений". Правительство постановило, что в случаях, когда болезнь или пожилой возраст представляют угрозу для жизни осужденного, для его освобождения достаточно соответствующих медицинских заключений и оценки степени его безопасности для общества. Вышеупомянутые состояния власти определили как угрожающие жизни для тех случаев, когда ее ожидаемая продолжительность составляет менее двух месяцев. Правительство также напомнило, что каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке и исключительно на основании медицинских данных без учета субъективных критериев.

Позицию центральной власти Иньярриту назвал "садистской".