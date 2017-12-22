Сторонники независимости получили большинство в парламенте Каталонии

По итогам выборов, прошедших в Каталонии в четверг, 21 декабря, политические силы, поддерживающие независимость региона, получили абсолютное большинство в парламенте. При этом первое место заняла партия «Граждане», которая выступает за единую Испанию. Её представителям досталось 37 мест в парламенте, но это не обеспечило ей необходимый вес в парламенте…

Коалиция «Вместе за Каталонию», возглавляемая бежавшим в Бельгию Карлесом Пучдемоном, получит 34 места в парламенте, еще 32 займут "Левые республиканцы Каталонии" (ее лидер Ориол Жункерас был отправлен за решетку). «Кандидаты за народное единство» получат 4 мандата. Итого сепаратистски настроенные политические силы получат 70 мест в 135-местном парламенте Каталонии.

Социалисты получили 17 мест, а правящая в Испании Народная партия - всего 3.