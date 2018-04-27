Сифуэнтес – девятый глава испанской автономии, ушедший в отставку из-за скандала

Кристина Сифуэнтес, которая объявила об уходе в отставку с поста председателя Мадридского сообщества, стала девятым по счёту главой испанского автономного сообщества, вовлечённым в скандал и подавшим в отставку.

Пост главы региона покинули пять представителей Испанской социалистической рабочей партии и четыре члена Народной партии. Из всех Сифуэнтес – единственная женщина.

Сифуэнтес объявила об отставке 25 апреля. Ранее прокуратура начала расследование, связанное с получением госслужащей степени магистра в Королевском университете Мадрида. Кроме того, в Сети распространилось видео, на котором Сифуэнтес уличили в магазинной краже в 2011 году.

Среди других глав испанских регионов, ушедших в отставку, председатель правительства Мурсии Педро Антонио Санчес, который покинул свой пост в апреле 2017 года на фоне подозрений в злоупотреблении служебным положением, хищении и мошенничестве.

В августе 2013 года из-за скандала, связанного с мошенничеством, с поста главы Совета Андалусии ушёл Хосе Антонио Гриньян. В 2009 году было заведено дело о коррупции в отношении главы Валенсийского правительства Франсиско Кампоса. В 1999 году был вынесен приговор в отношении главы Арагона Хосе Марко за аналогичные преступления.

Ещё один председатель правительства Мурсии Карлос Кольядо подал в отставку из-за расследования финансовых преступлений, но впоследствии суд снял с него обвинения.

Самый давний случай отставки с поста главы региона датируется июлем 1986 года, когда председатель правительства Наварры Хавьер Отано проходил в качестве подозреваемого по делу о финансовых махинациях. Позже он был оправдан. В октябре того же года в отставку ушёл глава Совета Кастилии и Леона Деметрио Мадрид после того как против него был подан иск, связанный с нарушением трудового законодательства.