Рахой: победа Ле Пен обернется для Европы катастрофой

Глава испанского правительства Мариано Рахой в интервью радиостанции Onda cero заявил, что если к власти во Франции придет лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен или в Германии - ультраправые, это станет катастрофой для Европы. «Либеральные, народные и социал-демократические партии создали Европу, которая остается лучшим регионом», — заявил Рахой, добавив, что «популизм — это дешевая демагогия и вранье».