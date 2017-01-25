Мадрид раскритиковал решение Трампа убрать с сайта Белого дома информацию на испанском языке

Министр образования, культуры и спорта Иньиго Мендес де Виго заявил, что принятая Трампом мера "не помешает стремительному распространению испанского в США и в мире". По его мнению, "знание и использование различных языков в обществе является свидетельством культурного наследия страны, как это происходит и в Испании". "Численность испаноязычного населения США составляет 50 миллионов человек, и этот язык на протяжении веков способствовал объединению многокультурного американского общества", - подчеркнул министр.

В свою очередь, директор Института Сервантеса Виктор Гарсия де ла Конча назвал решение нового президента "символичным, но серьезным жестом, который не предвещает ничего хорошего". "Стоит учитывать, что Трамп – президент всех американцев, 18% которых говорят по-испански, и 95% из них хотят, чтобы их дети и внуки тоже владели этим языком", - отметил эксперт. По его словам, через 40 лет доля данной группы населения вырастет до 23,4%, или приблизительно четверти его общей численности. "Страна, сформировавшаяся за счет иммигрантов со всех концов земного шара, приняла стратегию, которая прямо противоположна существующему во всех прочих государствах мультилингвизму", - подчеркнул Гарсия де ла Конча. "Мы не намерена останавливаться на достигнутом. Мы продолжим свою работу, и Институт Сервантеса при поддержке всех ибероамериканских стран и 65 крупных университетов обратит максимум внимания на США. Мы стремимся не к борьбе, а к диалогу", - добавил он.

В свою очередь, директор Королевской академии испанского языка Дарио Вильянуэва подтвердил, что решение нового президент США соответствует самым пессимистичным прогнозам и является заметным, хоть и символическим, шагом назад. Вильянуэва отметил, что не видит "официальных способов выражения протеста", однако вместе с тем подчеркнул, что решение данного вопроса интересует "правительство не только Испании, но и 22 других стран". В особенности это касается государств, значительная часть населения которых проживает в США. "Этот вопрос напрямую связан с вопросом социального исключения меньшинств", заявил эксперт. Впрочем, он уточнил, что этот "символический жест" не повлечет за собой снижения популярности испанского языка, укоренившегося в американском обществе. "Трамп следует своим принципам, которые были ясно выражены в ходе его предвыборной кампании, и применяет их на практике. США всегда вели политику лингвицида в отношении языков, на которых говорили иммигранты, однако с испанским этого не произойдет: он устойчив к подобным мерам и имеет собственные способы самовыражения", - заключил Вильянуэва.