Мадрид объявил об отставке правительства Каталонии и новых выборах

Правительство Каталонии будет распущено. В регионе пройдут новые выборы. Об этом в субботу заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой после экстренного совещания кабинета министров.

Таким образом, власти Испании окончательно решились на применение 155 статьи Конституции, которая предполагает временное ограничение каталонской автономии. Рахой дал понять, что до последнего надеялся, что до этого не дойдет. При этом он подчеркнул, что сейчас речь не идёт о лишении Каталонии статуса автономии. 155-я статья позволяет Мадриду распустить действующее правительство и инициировать процедуру перевыборов.

По словам Рахоя, выборы нового правительства Каталонии по закону должны пройти в течение следующих шести месяцев. Однако премьер добавил, что он бы сделал это как можно скорее.