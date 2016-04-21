Каталония договаривается с Испанией об отделении

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон встретился с премьер-министром Испании Мариано Рахоем. Они обсудили возможное проведение референдума с вынесением на голосование вопроса об отделении Каталонии. Пучдемон сообщил на пресс-конференции, что парламент уполномочил его провести эти переговоры. По его словам, Рахой очень внимательно выслушал предложения, но ответил, что по этому вопросу нет «никакой возможности прийти к соглашению».

Тем не менее, глава каталонского правительства вручил главе испанского документ из 46 требований, который рассматривает как «дорожную карту» дальнейшего выстраивания отношений. А также сообщил, что попытается добиться своего от Мадрида другими путями. Он анонсировал встречу вице-премьера Испании

Сорайи Саэнс де Сантамария и известного каталонского политика Уриола Жункераса, на которой будут обсуждаться всё те же 46 требований. Беседа назначена на следующую неделю.

Документ включает в себя прошение о возможном дефиците бюджета в 1,07%, а также об инвестициях в Каталонию в размере 3,811 млрд евро, потому что ранее Испания не вкладывала в регион тех денег, которые должна была по закону. Кроме того, Пучдемон попросил Рахоя, чтобы правительство Испании не обращалось в Конституционный суд с просьбой приостановить каталонский закон «о выселении и энергетической бедности», по которому людей не имеют права выселять из их домов, если возникла большая просрочка по платежам по объективным причинам. Банки должны предоставлять семьям недорогое съемное жилье на некоторое время, чтобы они могли восстановить финансовое положение и вернуться в свои дома.

Пучдемон сообщил журналистам, что это не шаг, а «маленький шажок» вперед, однако он считает, что поддержание диалога необходимо в текущей ситуации.