Жители Испании смогут развестись через мобильное приложение

Развестись в Испании теперь можно с помощью специального приложения всего за 180 евро, сообщают информационные агентства страны. Авторами соответствующей идеи стали создатели программы www.iUrisfy.com. Они напомнили, что Испания занимает пятое место в Европе по числу бракоразводных процессов с показателем в 100 000 в год или 2,2 на каждую тысячу жителей, уступая только Португалии, Дании, Люксембургу и Чехии. Именно этот факт подтолкнул их к созданию инструмента, «призванного сэкономить супругам время и деньги», а также избежать бумажной волокиты.

Согласно статистике, 75,9% решений о разводе и 86,3% решений о раздельном проживании в Испании принимается по обоюдному согласию супругов. Сами процессы реализуются в относительно короткий срок – от 3 до 5 месяцев. Создатели сервиса отмечают, что с 1981 года, когда разводы впервые были законодательно разрешены, в стране было расторгнуто почти три миллиона браков. На сегодняшний день число разведенных жителей Испании составляет 6% от общей численности населения.

Большинство расставаний происходит в январе и сентябре, после рождественских праздников и сезона летних отпусков. Авторы идеи объясняют это тем, что «пары проводят вместе много времени, вследствие чего обостряются проблемы, назревавшие в течение долгого времени».

До этого времени в Испании не существовало цифрового онлайн-инструмента, который упростил бы процесс развода. Создатели iUrisfy - адвокаты Анхель Гарсия, Кармен Кабальга и Химена Бернальдо де Кирос. Они уточняют, что программа предназначена для пар, которые разводятся по обоюдному согласию. Чтобы расторгнуть брак с ее помощью, супругам достаточно скачать и установить приложение, ввести код выбранной услуги, стоимость которой начинается от 180 евро с человека, и пройти пять этапов процесса. Пользователи должны будут ввести личные данные, а также другие сведения, связанные с регистрацией брака, детьми и жильем. Им не придется посещать юридические конторы или суды за исключением дня ратификации развода: приложение включает в себя функцию проведения видеоконференций, позволяющую связаться с адвокатами, а также симулятор алиментов и пособий.