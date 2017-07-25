За последние 6 лет из Испании выслали более 80 тысяч иммигрантов

С 2011 года из Испании было депортировано 83 375 человек, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные правительства. Она была предоставлена в ответ на вопрос депутата от социалистов Антонио Уртадо, который связал снижение числа случаев высылки иностранцев с улучшением экономической ситуации, в особенности в том, что касается административной депортации граждан Марокко, которые происходят значительно чаще других.

Если в 2011 году из страны выслали 18 422 человек, то в 2016-м эта цифра сократилась до 9 241. За первые три месяца текущего года были депортированы 2 458 человек. Подобная мера предусмотрена законом как альтернатива другим наказаниям в случае, если иностранец совершил определенные нарушения, и требует предварительного административного разбирательства. Возврат, в свою очередь, не подразумевает его проведения и применяется по отношению к тем, про проигнорировал действующий в их отношении запрет на въезд в Испанию, а также к тем, кто пытается попасть на ее территорию нелегально.

С 2011 года большинство процессов осуществлялось по схеме высылки, однако в прошлом году произошла смена тенденции, и на первое место вышла депортация посредством возврата.

Большинство высланных с территории страны иностранцев составили граждане Марокко (3 180 из 4 190 высланных, или 75,8%), за которыми следовали алжирцы (713 человек, 17%). Последние чаще всего пытались проникнуть на территорию страны на лодках, в то время как марокканцы предпочли другие способы.

Среди граждан Марокко большинство депортированных составляют лица в возрасте от 25 до 45 лет, а среди алжирцев, напротив, молодежь до 25 лет. Со значительным отрывом по численности от двух вышеупомянутых групп следуют граждане Колумбии, Боливии, Бразилии, Эквадора и Румынии. Основной причиной для начала делопроизводства чаще всего является нелегальное нахождение на территории Испании.