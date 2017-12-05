Власти Мадрида отметили пешеходное пространство на проспекте Гран-Виа изображением однополых пар

Представители ЛГБТ-коллектива заявили, что как раз этого и ждали - теперь, по их словам, город стал лучше.

В новом пешеходном пространстве на мадридском проспекте Гран-Виа, обозначенном бетонными блоками и ограждениями, появились нарисованные на асфальте силуэты гомосексуальных пар, сообщают информационные агентства Испании. Так, на территории общей площадью 5 400 квадратных метров можно увидеть рисунки пар, состоящих как из мужчины и женщины, так и из двух женщин или двоих мужчин.

Данная мера является продолжением взятого мэрией Мадрида курса на толерантность и равенство: прошедшим летом по случаю гей-парада Word Pride в столице были установлены светофоры с изображением двух женских и двух мужских фигур.

Закрытие улицы Гран-Виа для проезда транспорта в нынешний праздничный сезон станет подготовительным этапом к ее постепенному превращению в «Центральную зону нулевых выбросов» (Área Central Cero Emisiones). В соответствии с планами городской администрации, к следующему Рождеству будут завершены работы по расширению тротуаров на проспекте.

Представители ассоциации защиты прав представителей ЛГБТ-коллектива Arcópoli положительно оценили новую инициативу и поблагодарили мэрию за поддержку данного сообщества. "Именно таких шагов мы и просим, - отметил пресс-секретарь Arcópoli Рубен Лопес. – Они делают город инклюзивным и отражающим реальность».