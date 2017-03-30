Владелец Zara пожертвовал 320 миллионов евро на борьбу с раком

Фонд Амансио Ортеги, основателя и основного акционера текстильного холдинга Inditex, пожертвовал 320 миллионов евро на приобретение более чем 290 единиц оборудования для лечения онкологических заболеваний. Как сообщают информационные агентства страны, они будут установлены в госпиталях всех испанских автономий. До этого момента программа по обновлению оборудования для лечения и диагностики реализовывалась только в Андалусии и Галисии. Ее расширение стало возможным благодаря соглашениям, которые Ортега заключил с управлениями здравоохранения регионов.

Средства будут направлены на закупку оборудования в соответствии с нуждами, которые предстоит определить профессионалам сектора здравоохранения в автономиях. По словам специалистов в области лечения онкологии, ежегодно в Испании диагностируется более 200 000 случаев заболевания раком. По меньшей мере в 60% из них пациентам требуется лучевая терапия. Технологии последнего поколения, например, цифровая маммография с помощью томосинтеза или линейных ускорителей, позволяют ставить более точные диагнозы и и предоставить пациентам эффективные методы лечения, менее агрессивные и продолжительные.

В 2015 году фонд обладателя четвертого места в списке Forbes пожертвовал 17 миллионов евро Службе здравоохранения Галисии на обновление всех центров диагностики и лечения онкологии в автономии, а в 2016 году еще 40 миллионов евро получила Служба здравоохранения Андалусии.