Верховный суд Испании обязал компанию подарить сотрудникам рождественские наборы за 2016 год

Верховный суд Испании удовлетворил иск профсоюзов, которые обвинили испанскую компанию в том, что в 2016 году она устроила корпоратив вместо того, чтобы подарить работникам традиционные рождественские корзины.

В профсоюзах указывают на то, что рождественская корзина является устоявшимся элементом, и руководство не в праве в одностороннем порядке упразднять его.

Суд изучил конфликт между сотрудниками и компанией и обязал руководство выдать сотрудникам подарки, причитавшиеся им в Рождество 2016 года. В постановлении отмечается, что с 2007 года работники компании ежегодно в начале декабря получали корзину с подарками от компании, стоимость которой постоянно возрастала, но в 2016 году вместо этого было объявлено о проведении «небольшой коктейльной вечеринки» для руководства и работников.

В компании не согласны с обвинениями и считают, что решения о том, дарить ли корпоративные подарки или устраивать мероприятия, должны оставаться на усмотрение руководства.

Как пояснили в суде, поскольку подарки преподносились на постоянной основе, это может считаться бонусом для работников, в связи с чем для изменения условий требуется их согласие.