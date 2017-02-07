В Вальядолиде состоялся первый "Гастрономический вечер быстрых свиданий"

В ресторане Rioluz Gastronomía в Вальядолиде прошел первый "Гастрономический вечер быстрых свиданий", сообщают информационные агентства Испании. В рамках этой необычной инициативы незамужним и неженатым посетительницам и посетителям в возрасте в среднем от 30 до 45 лет была предоставлена возможность познакомиться сразу с несколькими кандидатами за короткий промежуток времени.

По словам организаторов, данный проект был создан для того, чтобы объединить людей в расслабленной и приятной атмосфере. Каждый из гостей познакомился как минимум с девятью претендентами противоположного пола. "Свидания" длились по 9 минут. Участникам были выданы бейджи с именами. Женщины сидели на одном и том же месте, а мужчины переходили от стола к столу.

Гостям были предложены такие блюда, как хумус по-кастильски с овощами, крем-суп из лука-порея, яйца с трюфельным маслом, приготовленные при температуре 65º, домашние крокеты, шашлычки из креветок и множество других блюд. Средний размер чека составил от 22,5 до 27 евро. По окончании ужина желающие продолжили вечер в ресторане.