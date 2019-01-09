В Валенсии завели дело на криогенную компанию

Правительство Валенсийского сообщества начало расследование в отношении компании Cecryon, которая анонсировала своё скорое открытие в Рибаррохе и собирается предоставлять услуги по криозаморозке тел умерших. Власти региона хотят убедиться, что речь не идёт о мошенничестве и обмане потребителей.

Как сообщили в валенсийском женералитате, советы по экономике и здравоохранению проведут соответствующие проверки.

Услуги Cecryon предполагают замораживание тела скончавшегося клиента при температуре -196°C на срок не менее 100 лет. По мнению компании, именно столько времени потребуется, чтобы уровень технологий позволил вернуть умерших к жизни. Стоимость криоконсервации составляет 200 тысяч евро плюс НДС.

В региональной администрации подчеркнули, что хотят проверить, соблюдает ли компания установленные нормы как в части хранения трупов, так и в части информирования потребителей. В то же время, отмечается, что пока инспекции будут носить информативный характер, поскольку компания официально не приступила к осуществлению деятельности.

Проверки в отношении Cecryon уже частично начались. Компания представила властям все необходимые документы. Сообщается, что на данном этапе помещения и оборудование ещё не приведены в соответствие. При этом отмечается, что компания ожидала получить первую криокапсулу в середине декабря 2018 года, но до сих пор она не поступила в распоряжение Cecryon.