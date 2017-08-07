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          Новости Испании » Новости » Общество » В Валенсии планируют уволить госслужащего, который 10 лет не появлялся на работе

          В Валенсии планируют уволить госслужащего, который 10 лет не появлялся на работе

          21:32 07.08.2017

          Чиновник каждый день приезжал к зданию архива в 7:30, фиксировал предполагаемое начало рабочего дня сканированием отпечатка пальца, после чего уезжал снова. В промежутке между 15:30 и 16:00 он возвращался, чтобы зарегистрировать свой "выход" с работы.

          Госслужащего из Валенсии, который более 10 лет не появлялся на работе, могут уволить за "серьезное нарушение трудового регламента". Как сообщает El Mundo, соответствующее предварительное решение было вынесено в ходе разбирательств по делу Карлеса Ресио, главы отдела библиографии регионального архива. Ресио получил назначение на эту должность в 2006 году, однако у него не было даже рабочего места, что подтверждает его систематическое отсутствие на работе. Решение об увольнении носит временный характер, но с большой долей вероятности нерадивый сотрудник действительно будет отстранен от службы. 

          Этот случай получил широкую огласку после того, как соответствующая информация была опубликована ежедневником  El Mundo. Репортеры выяснили, что Карлес Ресио каждый день приезжал к зданию архива в 7:30, фиксировал предполагаемое начало рабочего дня сканированием отпечатка пальца, после чего уезжал снова. В промежутке между 15:30 и 16:00 он возвращался, чтобы зарегистрировать свой "выход" с работы. В свете поднявшейся шумихи Ресио заявил, что работал за пределами здания архива, однако в ходе разбирательств, организованных Провинциальным советом Валенсии, стало ясно, что госслужащий не только не выполнял своих обязанностей и не участвовал в тематических проектах, но и, как говорилось выше, не имел собственного рабочего стола. В делопроизводство также оказалась вовлечена директор архива Мария Хосе Хиль, которая сообщила в официальной форме о происходящем в ее департаменте. 

          В соответствии с действующим законодательством поведение Ресио может быть расценено как крайне серьезное нарушение, подразумевающее санкции в виде отстранения от должности и потери статуса госслужащего.

          Темы: Общество  Валенсия

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