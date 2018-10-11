В Университете Барселоны развесили объявления о проведении оргий

Университет Барселоны убрал листовки, которые появились в прошлый понедельник на Факультете математики. На них был изображён логотип вуза вместе с объявлением о поиске участников для оргий.

Чёрно-белые листовки содержали заголовок Orgías UB («Оргии Университета Барслеоны») и текст: «Ищем участников для оргии, дата и место будут определены позже. Приглашаются все желающие попробовать новые ощущения».

На объявлениях не было имён авторов, но сообщалось, что идея принадлежит студентам факультетов математики и биологии, которые «хотят хорошо провести время». Также был указан адрес электронной почты для связи.

В администрации вуза пояснили, что листовки сняли из-за логотипа университета, который не имеет отношения к этому объявлению и был использован незаконно.