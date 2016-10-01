В Торревьехе пройдут масштабные ролевые игры в зомби

В Торревьехе 31 октября будет проходить мероприятие «Жертвоприношение зомби», которое по дате совпадет с Хеллоуином. Член городского совета Алехандро Бланко и представитель организации Creative Live Experience Орасио Сон рассказали, что в этом году собираются перенести игру в зомби в район Ла-Мата.

«Ролевая игра позволяет участникам полностью погрузиться в мрачный мир зомби. Это уникальный опыт. Участники должны будут выполнять различные тесты, чтобы продолжить свое путешествие и выжить в течение ночи в окружении мертвецов», - рассказал Орасио Сон.

В этом году в игре примут участие около 800 человек. Мероприятие поддерживают различные молодежные организации, клубы и культурные учреждения. Билеты продаются на сайте www.cronicaszombies.com. Билет зомби стоит 10 евро, а билет “выжившего” – 25 евро.