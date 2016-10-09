В Овьедо полиция спасла женщину от оккультного обряда экзорцизма

Полиция Овьедо спасла женщину, подвергнувшуюся процедуре экзорцизма. Ее леденящие душу крики услышали соседи, которые и сообщили о происходящем в правоохранительные органы.

"Я услышал, как кричит женщина, и меня это напугало. Ее как будто медленно убивали", - рассказал один из местных жителей. Пострадавшая оказалась уроженкой Латинской Америки. Имя ее не разглашается. Она была госпитализирована в тяжелом психологическом состоянии. По всей видимости, обряд проходил в присутствии еще нескольких молодых людей под руководством шамана.

"Подобные практики никак не связаны с санкционированным католическим экзорцизмом", - рассказал Бенито Гальего, настоятель Кафедрального собора Овьедо. "Это мог быть оккультный ритуал в традициях целительства или вуду", - считает Гальего.

Санкционированный экзорцизм в Испании проводится церковью на регулярной основе. В июне 2014 года папа Франциск признал его официальной католической практикой, а Ватикан классифицировал подобные процедуры как "одну из форм благотворительности".

В настоящее время около 15 испанских священников имеют разрешение церкви на проведение подобных обрядов. В 2013 году в Мадриде был собран особый "отряд", призванный бороться с "неожиданным ростом числа случаев одержимости бесами".

Ранее в этом году одной из школ страны пришлось отменить уроки экзорцизма в связи с бурной критикой со стороны общественности.