В Марбелье появятся летающие полицейские

В сентябре полиция Марбельи получит два мотопараплана, которые будут периодически использоваться для осуществления урбанистического контроля и отслеживания процесса утилизации отходов, а также для проведения спасательных операций в окрестностях пляжей или в черте города. Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser.

Советник по вопросам гражданской безопасности Хавьер Поркуна уточнил, что "подобные инструменты с успехом используются полицией других стран". По его словам, мотопарапланы идеальны для городов вроде Марбельи, протяженность побережья которой составляет 27 километров, так как они "позволяют действовать с воздуха на расстоянии от 150 до 300 метров". Поркуна тажке отметил, что под новые парапланы не будут формироваться специальные отделы – летательные аппараты будут использоваться в зависимости от текущих потребностей на усмотрение Управления гражданской защиты. Двое агентов местной полиции имеют необходимые для управления подобными аппаратами разрешения. Советник рассказал, что власти уже уладили соответствующие административные вопросы и подготовили экипировку, которую будут использовать агенты, и на данный момент им остается только получить купола с логотипами мэрии и местной полиции.

Поркуна также рассказал, что мэрия проконсультировалась с управляющей аэропортовой компанией AENA и Государственным агентством по вопросам воздушной безопасности (AESA) на предмет внедрения новых аппаратов, и оба органа подтвердили допустимость их использования.